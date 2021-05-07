Гонщик на «Приоре» устроил массовое ДТП с автобусом в Красном Селе

В Красном Селе произошло серьезное ДТП с участием четырех машин, в том числе пассажирского автобуса.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Авария случилась 7 мая на перекрестке улиц Красных Командиров и 1-го Мая.

Водитель «Лады Приоры» превысил скорость и пытался обогнать автобус, но не заметил «Опель», который стоял впереди на перекрестке. Избежать столкновения не удалось. В результате «Опель» отбросило во встречный «Дастер», а отечественный автомобиль подрезал автобус, пробил заграждение и улетел на тротуар.

Пострадал только водитель «Приоры» — он пробил головой лобовое стекло. Все остальные в порядке.

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