Учительница начальных классов в Ленобласти пережила покушение на убийство у школы

В Ленинградской области задержали мужчину, который пытался зарезать бывшую супругу. Это произошло у школы, где потерпевшая работает учительницей.
Об этом сообщили областном следственном управлении СК. Следователи расследуют уголовное дело, открытое по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Преступление произошло в конце апреля у школы в Волосовском районе. Бывший супруг 42-летней учительницы начальных классов подкараулил ее после работы и напал. Мужчина изрезал ее ножом и угрожал убить. Женщина осталась в живых.
Нападавшего задержали, ему предъявили обвинение. Следствие будет настаивать на аресте обвиняемого.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах нападения.
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