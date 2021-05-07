Судимая жительница Колпино вонзила нож в грудь прохожего

Судимая жительница Колпино вонзила нож в грудь прохожего
Потасовка произошла у дома №133 на Пролетарской улице. Фото: скриншот google.maps

В Колпино задержали женщину, ударившую ножом местного жителя.

Инцидент произошел в среду, 5 мая, у дома №133 на улице Пролетарской. В отдел полиции обратился 34-летний мужчина с заявлением о том, что «неизвестный ударил его ножом». Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии с проникающей колото-резанной раной грудной клетки.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

На следующий день полицейские задержали 45-летнюю местную жительницу, которая ранее уже была судима. Ее остановили на месте происшествия.

Женщине назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое мужчин с ножом отобрали у петербуржца наушники и попали в полицию.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти колпино поножовщина


 

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