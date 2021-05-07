Во Франции пациент умер после прививки вакциной от AstraZeneca

Во Франции зарегистрировали два новых случая образования тромбов после вакцинации AstraZeneca, один из пациентов умер.
В сообщении отмечается, что женщине было 60 лет, сообщает нацагентство безопасности медикаментов и товаров медназначения. Во Франции уже было зарегистрировано 30 случаев тромба от AstraZeneca. 9 из них оказались смертельными. Всего в стране привито этой вакциной уже почти 4 млн человек.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Венгрия проверила партию «Спутника V» и подтвердила ее надежность. Эксперты провели тесты препарата и остались довольны результатами. Глава Словацкого Минздрава Владимир Ленгварский рассказал, что в Венгрии провели тесты партии «Спутника V». Специалисты смогли подтвердить надежность препарата. Первая партия вакцины была получена Словакией 1 марта.