«Зенит» интересуется бразильским полузащитником Клаудинью

«Зенит» интересуется полузащитником бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудинью.

Клуб бело-сине-голубых уже провел переговоры о переходе, сообщает UOL Esporte. На футболиста также претендуют ещё две европейские команды. Его стоимость составляет 12 млн евро. После включения Клаудинью в сборную Бразилии цена игрока может увеличиться до 15 млн.

24-летний Клаудинью в этом сезоне провел 16 матчей за бразильский клуб. и Он забил три раза при четырех голевых передачах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» заявил о продлении контракта с Мостовым. Футболист присоединился к «Зениту» в 2019 году после того, как играл за «Зенит-2». Некоторое время Мостовой выступал также за «Сочи» на правах аренды. На данный момент игрок успел принять участие в 32 матчах, в рамках которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.