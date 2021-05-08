Хаски записал саундтрек к сериалу про индустрию вебкама «Happy End»

Рэпер Хаски записал официальный саундтрек NPC к новому сериалу про индустрию Webcam “Happy End”. Режиссером проекта- Евгений Сангаджиев. Создатели прослушали около 1 тысяч российских исполнителей, и остановились на Хаски.

В нём хорошо сочетаются конфликт, поэзия, дух времени и глубина, отметил Сангаджиев, сообщает KURSK.COM. 1-ая серия “Happy End” вышла 1 апреля на more. tv.

По сюжету 19-летние Лера и Влад решают заработать деньги с помощью вебкама. В сериале показывают всю подноготную этой индустрии, куда приводят желания и большие деньги. В главных ролях Лена Тронина, Денис Власенко,

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Новый клип Моргенштерна стал рекламой игры War Thunder. Клип уже набрал более 200 тысяч лайков. Дизлайков уже 7,4 тысячи. Всего клип набрал более 1,2 миллиона просмотров.