Россиянам рассказали, как сбросить «зимний жир»

Россиянам рассказали, как сбросить «зимний жир»
Специалист посоветовала также ходить в зале на беговой дорожке. Фото: pixabay

Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная назвала эффективный способ сбросить лишние килограммы, которые многие набрать зимой из-за низкой физической активности.

Она отметила, что для похудения идеально подходит быстрая ходьба со скоростью 5-7 километров в час. Такое прогулки должны длится не менее 20 минут ежедневно.

«Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа… От подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости», — цитирует ее радио Sputnik.

Специалист посоветовала также ходить в зале на беговой дорожке. По ее словам, это лучше, чем городские улицы с загрязненным воздухом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, после какого возраста не стоит садиться на диеты. Он посоветовал привести в порядок фигуру до 60 лет, чтобы после этого не было необходимости терять вес.

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