В Петербурге мужчина избил школьницу

В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который избил школьницу.

Инцидент произошел вечером 7 мая.

В полицию обратилась 43-летняя администратор одного из магазинов одежды и рассказала о том, что у дома 42 по Большому проспекту неизвестный мужчина нанес телесные повреждения её 16-летней дочери, ученице 9 класса, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Девочку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 6 мая в Выборгском районе Петербурга произошла драка двух владельцев собак. В больницу попал мужчина и его шпиц. Все случилось около 21:00 во дворе дома на Выборгском шоссе.