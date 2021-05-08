В СИЗО «Матросская Тишина» нашли бездыханное тело осужденного

Известно, что мужчина находился под следствием по статье «Грабеж».

В столичном СИЗО №1 «Матросская Тишина» нашли бездыханное тело мужчины. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина находился в одиночной камере. Его там обнаружили без сознания, после чего доставили в НИИ им. Н.В. Склифосовского. В ночь на 7 мая он скончался в экстренной реанимации. Обстоятельства инцидента выясняются.

Мужчина был осужден по статье УК РФ «Грабеж». Полиция начала проверку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство РФ решило улучшить условия содержания в СИЗО к 2030 году.