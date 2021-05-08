На Пискаревском похититель алкоголя взял в заложники женщину и ребенка

Он пытался скрыться от полицейских, но в итоге был задержан.

В Санкт-Петербурге похититель алкоголя, пытаясь убежать от полицейских, взял в заложники женщину и ребенка. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось на Пискаревском проспекте.

Мужчина похитил из магазина бутылку водки и попытался скрыться. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые преследовали злоумышленника до улицы Антоновской. Там мужчина взял в заложники двух прохожих – женщину и ее ребенка. Он угрожал металлической заточкой и требовал дать ему убежать. Когда полицейские удалились на безопасное расстояние, преступник ринулся в сторону проспекта Металлистов.

В итоге мужчина был задержан. Выяснилось, что у него богатое криминальное прошлое. В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по трем статьям.

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