В воскресенье в Ленобласти потеплеет до +14 градусов

Предстоящей ночью в Ленобласти ожидается до -1 градуса, днем столбик термометра поднимется до +14.

В ночь на воскресенье, 9 мая, на территории региона пройдет кратковременный дождь, в дневное время будет без осадков. При переменной облачности будет дуть северо-западный, западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, ночью столбики термометров опустятся до -1…+4 градусов, днем — до +9…+14 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о теплой погоде в Европейской России.