В музее-крепости Корела в Ленобласти обрушилась стена

В Приозерском районе Ленобласти пострадал объект культурного наследия. Обрушился один из бастионов крепости Корела.
Об этом в субботу, 8 мая, сообщил зампред правительства региона – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Разрушению подверглась зона, расположенная неподалёку от места входа туристов.
В ближайшее время комитет обследует объект и организует противоаварийные работы.
Первоначально власти Ленобласти планировали отреставрировать крепость в 2023 году, однако теперь работы могут быть ускорены.
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