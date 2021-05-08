В музее-крепости Корела в Ленобласти обрушилась стена

Ремонт исторического памятника должны были начать через два-три года. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Ремонт исторического памятника должны были начать через два-три года. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Приозерском районе Ленобласти пострадал объект культурного наследия. Обрушился один из бастионов крепости Корела.

Об этом в субботу, 8 мая, сообщил зампред правительства региона – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Разрушению подверглась зона, расположенная неподалёку от места входа туристов.

В ближайшее время комитет обследует объект и организует противоаварийные работы.

Первоначально власти Ленобласти планировали отреставрировать крепость в 2023 году, однако теперь работы могут быть ускорены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что может обрушиться здание Биржи Петербурга.