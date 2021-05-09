От коронавируса скончалось еще 37 петербуржцев

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. Статистика смертности от COVID-19 только растет.

Согласно информации на утро воскресенья, 9 мая, за последние сутки в Северной столице было зафиксировано 37 смертей от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 в городе достигло 13 522 человек. В России жертв коронавируса за всю пандемию насчитывается 113 326 человек.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область.

Также gazeta.spb.ru писала, что канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что приостановка выдачи патентов на вакцины от COVID-19 не решит проблемы их дефицита.