В Ленобласти еще 74 человека заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 74 человека заболели коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано еще 74 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, в воскресенье 9 мая сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявлено 43 324 случаев заболевания. При этом выздоровели 40 605 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город на Неве находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 828 человек. Третье место у Подмосковья — 636 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нидерландах ученые научили пчел диагностировать коронавирусную инфекцию.

Также gazeta.spb.ru писала, что эксперты рассказали о новом побочном эффекте после вакцинации от коронавируса у женщин. Некоторые пациентки говорят о сбое менструального цикла.

коронавирус ленобласть пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Парад Победы заставил петербуржцев забыть о масках и социальной дистанции
В Петербурге коронавирус подхватили еще 729 человека
Вице-губернатор Пиотровский поздравил петербуржцев с Днем Победы
От коронавируса скончалось еще 37 петербуржцев
В Ленобласти еще 74 человека заболели коронавирусом
Стация метро «Адмиралтейская» открыта на вход
Состоялся Парад Победы: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Петербурге ветераны двинулись по Невскому проспекту на ретро-автомобилях