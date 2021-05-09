В Ленобласти еще 74 человека заболели коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 74 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, в воскресенье 9 мая сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявлено 43 324 случаев заболевания. При этом выздоровели 40 605 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город на Неве находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 828 человек. Третье место у Подмосковья — 636 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нидерландах ученые научили пчел диагностировать коронавирусную инфекцию.

Также gazeta.spb.ru писала, что эксперты рассказали о новом побочном эффекте после вакцинации от коронавируса у женщин. Некоторые пациентки говорят о сбое менструального цикла.