Эксперты рассказали о новом побочном эффекте после вакцинации от коронавируса у женщин

Некоторые пациентки говорят о сбое менструального цикла.

Американские специалисты рассказали, что есть еще один побочный эффект после вакцинации от коронавируса, встречающийся у женщин. Некоторые пациентки заметили, что после процедуры происходит сбой менструального цикла, а выделения становятся болезненными и обильными.

В исследовании приняли участие 700 женщин. В результате удалось установить, что довольно часто из-за вакцинации появляются некоторые проблемы с менструацией. Врачи полагают, что это происходит из-за стресса, связанного с процедурой. Они также убеждены, что нет разницы, каким именно препаратом прививаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом: ситуация остается непредсказуемой.