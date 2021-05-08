В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом: ситуация остается непредсказуемой

Эксперты не понимают, какие могут быть прогнозы о поведении вируса летом и осенью.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти во всем мире. Ситуация ухудшилась за последние несколько месяцев, она остается непредсказуемой, поэтому непонятно, как вирус поведет себя летом и осенью 2021 года. Об этом пишет «Российская газета».

«В глобальном срезе мы все еще находимся в острой фазе этой пандемии, и траектория, которую мы наблюдаем во многих странах, вызывает невероятное беспокойство»,

– рассказала она.

Вуйнович добавила, что важно соблюдать меры предосторожности и вводить послабления ограничений поэтапно и обдуманно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки коронавирус унес жизни 34 петербуржцев.