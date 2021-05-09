Британская королева Елизавета II перенесла празднование Дня Победы на 2022 год

Британская королева Елизавета II перенесла празднование Дня Победы на 2022 год
Она перенесла празднование Дня Победы на 2022 год. Фото: instagram.com/theroyalfamily

В этом году в Великобритании не будут праздновать День Победы. Так решила королева.

Каждый год девятого мая в Британии проводят парад победы. Елизавета II приняла решение, отменить парад, сообщает Express. Она перенесла празднование Дня Победы.

Во-первых, это решение связано с коронавирусом. Во-вторых, это выборы в парламент. Королева проведет сегодня в Виндзорском замке. Так ее не смогут заметить с представителями той или иной партии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны. У Советского воинского мемориала собрались десятки людей, сообщает РИА «Новости». Люди возложили цветы к мемориалу. Состоялась минута молчания. Церемония была короткой. Сделать ее дольше не позволили ограничительные меры. Британия помнит подвиг советских солдат.

9 мая день победы елизавета II королева англии парад победы


 

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