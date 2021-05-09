Британская королева Елизавета II перенесла празднование Дня Победы на 2022 год

Она перенесла празднование Дня Победы на 2022 год. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Она перенесла празднование Дня Победы на 2022 год. Фото: instagram.com/theroyalfamily

В этом году в Великобритании не будут праздновать День Победы. Так решила королева.

Каждый год девятого мая в Британии проводят парад победы. Елизавета II приняла решение, отменить парад, сообщает Express. Она перенесла празднование Дня Победы.

Во-первых, это решение связано с коронавирусом. Во-вторых, это выборы в парламент. Королева проведет сегодня в Виндзорском замке. Так ее не смогут заметить с представителями той или иной партии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лондоне почтили память советских солдат, погибших в годы войны. У Советского воинского мемориала собрались десятки людей, сообщает РИА «Новости». Люди возложили цветы к мемориалу. Состоялась минута молчания. Церемония была короткой. Сделать ее дольше не позволили ограничительные меры. Британия помнит подвиг советских солдат.