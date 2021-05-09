В США усомнились в правдивости статистики по смертности от коронавируса в стране

Главный инфекционист США Энтони Фаучи усомнился в правдивости статистике по смертности от коронавируса в стране. Свое мнение он озвучил заявил в эфире телеканала NBC.

Он считает, что реальное число смертельных случаев от COVID-19 в CША превышает официальные оценки.

«Мы говорили, в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) все это время говорили, что, вероятней всего, мы учитываем меньше, чем есть», — заявил он.

По официальным данным, в США с начала пандемии зафиксировано 32 698 929 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 581 696.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что центры вакцинации компании Centura Health в штатах Колорадо и Северная Каролина приостановили применение вакцины Johnson & Johnson из-за нескольких случаев возникновения возможных побочных эффектов.