Петербуржец выпал из окна девятиэтажного здания на Ветеранов

В воскресенье, 9 мая, мужчина выпал из окна дома на проспекте Ветеранов в Петербурге.

По словам очевидцев, он выпал из окна прямо на козырек девятиэтажного здания. На место происшествия прибыли скорая и спасатели.

«На Ветеранов 143к1 упал мужчина на козырёк. По слухам, хотел откуда-то куда-то перелезть и сорвался», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительным данным, мальчик высунулся из окна третьего этажа, а после этого упал на землю. Его госпитализировали в тосненскую больницу, врачи оцениваются состояние ребенка как средней тяжести.