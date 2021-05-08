В Тосно с балкона выпал маленький мальчик

Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Ленинградской области 7 мая восьмилетний мальчик выпал с балкона. Ему удалось выжить, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Все случилось в Тосно на улице Ленина. По предварительным данным, мальчик высунулся из окна третьего этажа, а после этого упал на землю. Его госпитализировали в тосненскую больницу, врачи оцениваются состояние ребенка как средней тяжести.

Известно, что мальчик воспитывается в благополучной семье, в поле зрения полиции она никогда не попадала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из окна на Советском переулке выпал ребенок.