Манижа отреагировала на критику песни для Евровидения

Певица Манижа прокомментировала критику песни «Russian Woman», с которой она представит Россию на Евровидении.

По ее словам, такая резкая критика была для нее неожиданной.

«Конечно, были моменты, когда я просто испугалась. Как любой нормальный живой человек могу испугаться, могу расстроиться, могу оказаться в состоянии страха, переживаний. И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне все-таки не надо ехать?» — рассказала она в интервью МК.

При этом Манижа отметила, что ей удалось «посмотреть на ситуацию спокойнее» и справиться с давлением.

Ранее Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи Russian Woman. С этой музыкальной композицией артистка будет представляет Россию на «Евровидение-2021». Причиной являлось обращение АНО «Ветеранские вести». Текстовое произведение проверят на наличие признаков возбуждения ненависти. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела или отказе в нём.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исполнительница «Русской женщины» Манижа рассказала о своем «дяде-олигархе», который будто бы помог ей попасть на «Евровидение». Этим певица поделилась в интервью с Катериной Гордеевой.