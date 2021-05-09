В результате стрельбы в отеле в Аризоне погиб один человек

В результате стрельбы в отеле в Аризоне погиб один человек
Произошла стрельба. Фото: Pixabay

В отеле американского города Финикс (штата Аризона) произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и сем пострадали.

Инцидент произошел в отеле Hyatt Regency. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями, сообщает местный телеканал FOX 10 Phoenix. Пострадавшим от 18 до 22 лет. Отмечается, что ранения не опасные для жизни.

Пострадавших госпитализировали. Личность погибшего не называется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

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