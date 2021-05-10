Около 30 человек погибли при опрокидывании судна в Нигерии

В Нигерии около 30 человек погибли при крушении судна. Фото: Pixabay

В Нигерии около 30 человек погибли при крушении судна. Фото: Pixabay

Около 30 человек утонули при крушении судна в нигерийском штате Нигер.

Инцидент произошел вечером 8 мая в районе Широро, расположенном в восточной части штата, вечером в субботу, сообщает местное агентство NAN.

По предварительной информации, лодка ударилось о корягу и сломалась. На борту судна в момент крушения находилось 100 человек, спастись смогли 65 пассажиров. Семеро числятся пропавшими без вести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество судов, оказавшихся в ожидании своей очереди для прохода через Суэцкий канал из-за чрезвычайного происшествия с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321. Об этом сообщил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.