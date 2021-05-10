Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 12 тысяч человек

Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 12 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 12 678 человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 3765 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунологи объяснили, может ли человек повторно заразиться COVID при высоком титре антител.

новости СПб оперштаб пандемия тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 12 тысяч человек
Вандал поджег могилы на Красносельском кладбище в ночь на День Победы
Двое взрослых мужчин во Всеволожском районе решили пострелять из списанного ...
Аналитик рассказал россиянам, какие продукты вскоре подорожают
Как в Петербурге отпраздновали День Победы. Фото- и видеоотчет Gazeta.SPb
Стало известно, какой фильм о войне любимый у россиян
Страшно красива: жена Костюшкина побывала у косметолога и вернулась домой уткой
Пробки на дорогах Петербурга оценили в один балл