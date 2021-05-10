Иммунологи объяснили, может ли человек повторно заразиться COVID при высоком титре антител

Пациент может заразиться только при низком титре антител или в случае, если они вообще исчезли. Фото: unsplash

Пациент может заразиться только при низком титре антител или в случае, если они вообще исчезли. Фото: unsplash

В России врачи-иммунологи оценили риски повторного заболевания коронавирусом при высоком титре антител к инфекции.

По мнению специалистов, переболевший коронавирусом человек, у которого выработались антитела, навряд ли может заразиться повторно. Риск инфицирования очень низкий. Это объясняется защитными свойствами антител, пишет РБК.

Пациент может заразиться только при низком титре антител или в случае, если они вообще исчезли. На это может повлиять низкий клеточный иммунитет и мутации штаммов ковида.

Поэтому, как считают иммунологи, чем выше титр антител в организме, тем меньше возможность повторного заражения коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты рассказали о новом побочном эффекте после вакцинации от коронавируса у женщин. В исследовании приняли участие 700 женщин.