Иммунологи объяснили, может ли человек повторно заразиться COVID при высоком титре антител

Иммунологи объяснили, может ли человек повторно заразиться COVID при высоком титре антител
Пациент может заразиться только при низком титре антител или в случае, если они вообще исчезли. Фото: unsplash

В России врачи-иммунологи оценили риски повторного заболевания коронавирусом при высоком титре антител к инфекции.

По мнению специалистов, переболевший коронавирусом человек, у которого выработались антитела, навряд ли может заразиться повторно. Риск инфицирования очень низкий. Это объясняется защитными свойствами антител, пишет РБК.

Пациент может заразиться только при низком титре антител или в случае, если они вообще исчезли. На это может повлиять низкий клеточный иммунитет и мутации штаммов ковида.

Поэтому, как считают иммунологи, чем выше титр антител в организме, тем меньше возможность повторного заражения коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты рассказали о новом побочном эффекте после вакцинации от коронавируса у женщин. В исследовании приняли участие 700 женщин.

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