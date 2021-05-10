В Петербурге подтвердили 724 новых случая коронавируса

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 724 человека.

Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 422 935 местных жителей. Сейчас в городе насчитывается 26 092 активных больных. При этом 383 291 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 732 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Северная столице, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 76 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунологи объяснили, может ли человек повторно заразиться COVID при высоком титре антител.