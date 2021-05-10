В Петербурге зарегистрировали еще 30 смертей от COVID-19

Сегодня оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 30 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 10 мая. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столица обошла Москва. Следом идет Нижегородская область. В Ленинградской области от умерли еще восемь пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 13 552 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 113 647 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунологи объяснили, может ли человек повторно заразиться COVID при высоком титре антител.