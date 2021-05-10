Эксперт назвал условия падения курса доллара до 50 рублей

Гойхман считает, что в течение месяца курс доллара не поднимется выше 76 рублей. Фото: pixabay

Гойхман считает, что в течение месяца курс доллара не поднимется выше 76 рублей. Фото: pixabay

Главный аналитик форекс-брокера TeleTrade Марк Гойхман перечислил условия, при которых курс доллара может снизиться до 50 рублей.

Специалист считает, что для снижения курса американской валюты необходимо изменить отношения с Западом. По его словам, нужно добиться полного отказа от угрозы санкций. Об этом сообщает «Российская газета».

«Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent», — заявил Гойхман.

Аналитик добавил, что потребуется изменить инвестиционный и производственный климат в России. Нужно сделать его более привлекательным для внутренних и внешних вложений.

Он заявил, что если такие условия наступят, рубль смог бы укрепиться к 50-55 рублям к доллару. Однако, по мнению Гойхмана, вероятность такого развития событий составляет всего 20-25%.

Сейчас курс рубля поддерживают грядущая встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, повышение деловой активности из-за массовой вакцинации по всему миру, а также то, что Минфин сократил закупки валюты по бюджетному правилу.

Гойхман считает, что в течение месяца курс доллара не поднимется выше 76 рублей. Евро, считает он, не должен преодолеть отметку в 91,5 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инвестор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары и евро.