Инвестор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары и евро

Покупка валюты сейчас прибыльное вложение, отметил хозяин клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко. Специалист сообщил, что сейчас инфляция в рублях растет быстро.

На курс как обычно влияют геополитика и нефть, сообщает агентство Прайм. Нефть выглядит стабильной, однако из-за западных стран курс рубля немного опустился.

Сейчас «небольшая оттепель», поэтому рубль 75 за доллар. Специалист считает, это хорошая возможность для приобретения валюты. Это умно, потому что есть вероятность нового витка, и тогда доллар будет 75-85, считает Клопенко.