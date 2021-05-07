Инвестор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары и евро

Покупка валюты сейчас прибыльное вложение, отметил хозяин клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко. Специалист сообщил, что сейчас инфляция в рублях растет быстро.
На курс как обычно влияют геополитика и нефть, сообщает агентство Прайм. Нефть выглядит стабильной, однако из-за западных стран курс рубля немного опустился.
Сейчас «небольшая оттепель», поэтому рубль 75 за доллар. Специалист считает, это хорошая возможность для приобретения валюты. Это умно, потому что есть вероятность нового витка, и тогда доллар будет 75-85, считает Клопенко.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в марте россияне получили рекордное количество микрозаймов. Общий объем выданных кредитов равен 178,7 миллиардам рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж.