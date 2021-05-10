Эксперты предрекли новый мировой кризис в 2025 году

Как считают экономисты, текущее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Как считают экономисты, текущее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мировую экономику ждет новый масштабный кризис в 2025-2026 годах, считают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Об этом сообщают «Известия». Как считают экономисты, текущее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву. Экономисты отмечают, что для России есть три внутренних сценария.

Первый сценарий предусматривает новую индустриализацию. Он включает в себя реализацию в мире базового прогноза экономического роста. Благодаря ему в стране произойдет активное стимулирование инвестиций, технологическая модернизация производств и рост производительности труда. Все это должно привести к увеличению зарплат и потребления.

Второй сценарий гласит о социальном развороте. Он заключается в обеспечении экономического роста в России за счет увеличения зарплат в бюджетной сфере, а также пенсий и минимального размера оплаты труда.

Третий сценарий предполагает стабилизацию — реакцию на структурный кризис в мировой экономике. При нем ожидается отсутствие явных действий по стимулированию роста и импортозамещение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт назвал условия падения курса доллара до 50 рублей.