Омского министра нашли живым после трех суток блуждания по лесу

Александр Мураховский уехал на квадроцикле в лес и пропал. Фото: omskportal.ru

Александр Мураховский уехал на квадроцикле в лес и пропал. Фото: omskportal.ru

Пропавший на лесу в Омской области глава регионального Минздрава Александр Мураховский сам нашел выход из леса. Его искали трое суток.

Чиновник взял квадроцикл и уехал на охоту. Спустя некоторое время он перестал выходить на связь. Сначала знакомые пытались отыскать его своими силами, но позднее к поискам привлекли сотрудников полиции, Росгвардии и волонтеров.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, днем 10 мая Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Его доставили в больницу для осмотра, а позднее отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поиски министра здравоохранения Омской области осложняла болотистость.