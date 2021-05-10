Прокуратура выяснит, как избитая первоклашка осталась одна в кафе на Дальневосточном

Прокуратура выяснит, как избитая первоклашка осталась одна в кафе на Дальневосточном
Сотрудники проверят семью девочки. Фото: Pixabay

Прокуратура организовала проверку после того, как 7-летнюю девочку обнаружили в кафе на Дальневосточном проспекте без сопровождения взрослых.

Ребенка в минувшие выходные нашли в одном из заведений. Предварительно известно, что в заведение малышка пришла вместе с братом, который затем ушел гулять с друзьями и бросил сестру в одиночестве. Сотрудники кафе вызвали полицию. Девочка была в синяках.

Как сообщила городская прокуратура, специалисты выяснят, как родители содержат и воспитывают ребенка, а также проверят работу социальных органов с семьей девочки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Петербурга начала проверку после ДТП с участием ребенка. На Гатчинском шоссе в месте, где не работает светофор на 14-летнюю девочку наехал автомобиль.

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