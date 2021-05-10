Краснокнижные ремезы начали вить свои гнезда-варежки в Петербурге

Краснокнижные ремезы начали вить свои гнезда-варежки в Петербурге
Гнездо ремеза. Фото: "Каждой твари по паре" "Вконтакте"

В Петербурге на деревьях заметили гнезда краснокнижных ремезов обыкновенных, напоминающие формой варежки.

Кадрами жилища ремезов поделился биолог Павел Глазков в паблике «Каждой твари по паре» социальной сети «Вконтакте».

«Гнездо всегда строит самец. Для постройки такого необычного домика он использует волокна тростника, травинки, листья, животный и растительный пух», — рассказал биолог..

По его словам, перелетная птица чаще всего обустраивает жилище около водоемов, на свисающих ветках березы или ивы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что краснокнижную птицу с добычей в когтях засняли в Петергофе.

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Краснокнижные ремезы начали вить свои гнезда-варежки в Петербурге
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