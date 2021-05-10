На истязателей ребенка, обнаруженного в кафе на Дальневосточном, завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело после того, как в кафе на Дальневосточном проспекте нашли избитую девочку. Она была без сопровождения взрослых.

По версии следствия, неизвестный не позднее 8 мая в квартире одного из домов в Невском районе Петербурга, систематически наносило побои 7-летней девочке.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу, ребенка доставили в детскую больницу для осмотра. Врачи нашли на ее теле синяки.

Сейчас полицейские устанавливают личность ребенка и параллельно ищут ее мать с отцом

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одинокий ребенок привлек внимание посетителей заведения на Дальневосточном 10 мая. К кафе вызвали полицию.