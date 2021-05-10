В парке Петербурга нашли мешок с костями

Непонятно, кому они принадлежали: человеку или животному.

В Красносельском районе горожанка обнаружила мешок с костями. Об этом 10 мая пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось во время прогулки по Полежаевскому парку. Женщина увидела мешок вечером, после чего вызвала сотрудников правоохранительных органов. Участковый подтвердил страшные догадки: в мешке лежали кости, но непонятно, кому они принадлежали. Останки передали в морг, где будет проведена экспертиза. В результате нее выяснится, чьи они – человека или животного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожском районе нашли скелетированные останки. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.