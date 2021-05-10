Словакия скоро начнет прививать граждан «Спутником V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Препарат уже проверили на безопасность и эффективность – эксперты остались довольны результатами.

Словакия в ближайшие дни намерена начать использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата поступила в страну 1 марта. Об этом 10 мая рассказал вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.

Он отметил, что в стране проверили «Спутник V» на безопасность и эффективность, препарат полностью удовлетворил специалистов. Матович заявил, что его будут использовать, несмотря на споры в правительстве.

Напоминаем, что «Спутник V» стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Это произошло 11 августе 2020 года. Разработкой препарата занимались в Центре имени Гамелеи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге успели сделать прививку от коронавируса более 590 тысяч человек.