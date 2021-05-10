Названа причина смерти петербургского зампрокурора в Москве

Причиной летального исхода стал коронавирус.

В Москве нашли бездыханное тело заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. Сейчас стало известно, что причиной смерти стал коронавирус. Об этом пишет «Фонтанка».

Сафаралиев переболел инфекцией этой зимой. После этого у него начались различные проблемы со здоровьем. Зампрокурора жаловался на сильные одышки, недомогание, головную боль и чувство усталости. Все это и повлияло на наступление смерти.

Родственники рассказали, что Сафаралиев приехал в Москву, чтобы погостить. Ему стало плохо за праздничным столом. Когда медики приехали, чтобы осмотреть петербургского зампрокурора, он уже умер.

На данный момент тело Сафаралиева передано в Дагестан, где его похоронили согласно мусульманским обычаям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в турецких отелях останется система «все включено», несмотря на коронавирус.