Названа причина смерти петербургского зампрокурора в Москве

Названа причина смерти петербургского зампрокурора в Москве
Зампрокурора переболел коронавирусом зимой. Фото: Pixabay

Причиной летального исхода стал коронавирус.

В Москве нашли бездыханное тело заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. Сейчас стало известно, что причиной смерти стал коронавирус. Об этом пишет «Фонтанка».

Сафаралиев переболел инфекцией этой зимой. После этого у него начались различные проблемы со здоровьем. Зампрокурора жаловался на сильные одышки, недомогание, головную боль и чувство усталости. Все это и повлияло на наступление смерти.

Родственники рассказали, что Сафаралиев приехал в Москву, чтобы погостить. Ему стало плохо за праздничным столом. Когда медики приехали, чтобы осмотреть петербургского зампрокурора, он уже умер.

На данный момент тело Сафаралиева передано в Дагестан, где его похоронили согласно мусульманским обычаям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в турецких отелях останется система «все включено», несмотря на коронавирус.

зампрокурора москва пандемия смерть


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названа причина смерти петербургского зампрокурора в Москве
В Ленобласти 11 мая будет ограничено движение на десяти трассах
В турецких отелях останется система «все включено», несмотря на коронавирус
В Красном Селе заметили горящие могилы
Мясников рассказал об ошибке, которую совершают многие тяжелобольные пациенты
Словакия скоро начнет прививать граждан «Спутником V»
Актриса Ольга Дроздова ушла из «Современника»
Компания Apple подала судебный иск к ФАС