В турецких отелях останется система «все включено», несмотря на коронавирус

Ранее в СМИ появилась информация об отказе от системы из-за пандемии.

Представитель Федерации отельеров Турции опроверг информацию, согласно которой в стране планируют отказаться от системы «все включено» из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что она останется, так что публикации об обратном – ложные. Об этом пишет ТАСС.

Он добавил, что отельеры имеют право менять количество и способ подачи блюд, все эти нюансы будут обсуждаться с туроператорами. Известно, что жителям гостиниц запретят самостоятельно класть в тарелки блюда в ресторанах – этим займется обслуживающий персонал.

Напоминаем, что в Турции соблюдается строгий локдаун в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Власти надеются, что уже скоро смогут вновь принимать туристов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция за сутки выявила менее 20 тысяч случаев COVID-19 впервые с марта.