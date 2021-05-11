На КАД перекроют две полосы движения из-за ремонта

На КАД перекроют две полосы движения из-за ремонта
На КАД будут введены ограничения движения. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад

Речь идет об участке между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе.

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе будут перекрыты две полосы движения. Причиной ввода ограничений стали ремонтные работы. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы по ликвидацию колейности будут проводиться с 11 по 18 мая. Будут перекрыты вторая и третья полосы, а по первой полосе можно ездить со скоростью до 50 километров в час.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти 11 мая будет ограничено движение на десяти трассах. Причиной ввода ограничений стал ремонт дорог.

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