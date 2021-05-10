В Ленобласти 11 мая будет ограничено движение на десяти трассах

Причиной ввода ограничений стал ремонт дорог.
В Ленинградской области сегодня, 11 мая, ожидается ввод новых ограничений на некоторых участках дорог. Причиной стали ремонтные работы, которые пройдут сразу в нескольких местах. Об этом сообщили в администрации региона.
Известно, что ограничения коснутся следующих участков:
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия;
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург;
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой;
А-181 «Выборг-Светогорск»;
А-181 «Магистральная»;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой;
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия;
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора;
А-114 «Вологда – Тихвин».
Специалисты будут ремонтировать трассы с восьми утра до восьми вечера ежедневно. Автомобилистам рекомендуют заранее узнавать о тех или иных ограничениях, чтобы продумывать маршрут.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новые ограничения движения введут в Петербурге с 10 по 12 мая.