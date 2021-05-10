В Ленобласти 11 мая будет ограничено движение на десяти трассах

В Ленобласти 11 мая будет ограничено движение на десяти трассах
Трасса М-10. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Причиной ввода ограничений стал ремонт дорог.

В Ленинградской области сегодня, 11 мая, ожидается ввод новых ограничений на некоторых участках дорог. Причиной стали ремонтные работы, которые пройдут сразу в нескольких местах. Об этом сообщили в администрации региона.

Известно, что ограничения коснутся следующих участков:

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия;

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург;

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой;

А-181 «Выборг-Светогорск»;

А-181 «Магистральная»;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой;

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора;

А-114 «Вологда – Тихвин».

Специалисты будут ремонтировать трассы с восьми утра до восьми вечера ежедневно. Автомобилистам рекомендуют заранее узнавать о тех или иных ограничениях, чтобы продумывать маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новые ограничения движения введут в Петербурге с 10 по 12 мая.

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