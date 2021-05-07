Новые ограничения движения введут в Петербурге с 10 по 12 мая

Государственная административно-техническая инспекция сообщила петербуржцам о новых ограничениях движения на городских дорогах. Ограничения введут с 10 по 12 мая.

С 10 по 17 мая будут ремонтировать дорожное покрытие на транспортном тоннеле у Гренадерского моста. Движение ограничивается по тоннелю.

С 10 по 25 мая на Тихорецком проспекте пройдет ремонт трамвайных путей. Проезд будет затруднен по участку от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников.

С 11 мая по 30 июня движение ограничат на участке Бокситогорской улицы от Новомалиновской дороги до дома №3а по Бокситогорской. Там хотят проложит газопровод.

По ночам с 11 по 15 мая на Литейном проспекте будут прокладывать инженерные сети. Речь идет об участке от улицы Чайковского до Фурштатской улицы. Движение ограничат с 23:00 до 06:00.

С 12 по 23 мая ограничения введут на участке улицы Академика Лебедева от Арсенальной набережной до улицы Комсомола. За это время рабочие должны разместить временное ограждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт Тихорецкого проспекта оценили на 83 миллиона рублей.