Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов

Во вторник, 11 мая, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в петербургском аэропорту Пулково был задержан один внутренний рейс.

По данным Пулково, проявить терпение пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «NordStar Airlines».

Самолет вылеткл с опозданием. Причины задержек не указываются. Так, с задержкой вылетел рейс Y7 1062 до Москвы. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 09:20, однако по неизвестным причинам рейс задержали на семь часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пулково возобновил рейсы в Египет. Перелеты будут один раз в неделю. Забронировать билет можно на сайте петербургского аэропорта.