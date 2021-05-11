Из горящего дома в Мурино спасли десять человек

В ночь на 11 мая в одном из жилых домов на Воронцовском бульваре в Мурино произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 02:30 мск. Спасатели эвакуировали десять человек.
Площадь возгорания составила пять квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось за час.
В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Красносельском шоссе 10 спасателей час тушили баню. Все произошло на Красносельском шоссе, дом 53.