В Петербурге ожидается самый тёплый день с начала весны

Во вторник, 11 мая, в Петербурге ожидается теплая солнечная погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация будет представлена северо-западной периферией обширного антициклона. Его стараниями в небе будут проплывать разрозненные облачные поля, которые не в силах вызвать дожди. При этом солнечные лучи и ветры южных румбов будут способствовать дальнейшему повышению температурного фона», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажу +22…+24 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +20…+25 градусов. По словам синоптика, сегодняшний день станет самым тёплым с начала весны. Ветер южного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалист заявил, что температура воздуха предстоящим летом будет находится в рамках климатической нормы. По его словам, погода летом будет нормальной, умеренной и теплой. Тишковец назвал информацию о «красной жаре» ерундой.