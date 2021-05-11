Стрельба в садоводстве Всеволожского района обернулась уголовным делом

Стрельба в садоводстве Всеволожского района обернулась уголовным делом
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

На участке в садоводстве Всеволожского района Ленобласти произошла стрельба.

Сообщение о стрельбе в одном из садоводств в поселке Рахья поступило 9 мая. На месте происшествия задержали находившихся на участке мужчин, 54 и 39 лет.

Также было обнаружено и изъято несколько единиц охолощенного оружия, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

Всеволожский район происшествия стрельба


 

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