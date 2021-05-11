Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 10 тысяч человек

Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 10 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 10 772 человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 8642 раза. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунологи объяснили, может ли человек повторно заразиться COVID при высоком титре антител.

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