Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 10 тысяч человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на ковид прошли 10 772 человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 8642 раза. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунологи объяснили, может ли человек повторно заразиться COVID при высоком титре антител.