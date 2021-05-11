Толпа в День Победы вытоптала цветы в Александровском парке

Горожане и туристы почти полностью вытоптали газон со стороны проезжей части. Фото: unsplash

Горожане и туристы почти полностью вытоптали газон со стороны проезжей части. Фото: unsplash

В День Победы, 9 мая, в Александровском парке у Дворцовой площади было много петербуржцев и гостей города, желающих увидеть праздничный парад. Толпа повредила цветы и металлические ограждения.

Горожане и туристы почти полностью вытоптали газон со стороны проезжей части. Люди повредили и высаженные там тюльпаны.

Пострадали и кованые ограждения. Металл не выдержал наплыва зрителей, наблюдающих за парадом на Дворцовой площади, поэтому в некоторых местах он погнулся, а где-то даже сломался. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что День Победы — праздник не для вандалов: подожженные могилы на Красносельском кладбище и оскверненные мемориалы в Петербурге и Ленобласти. В канун празднования Дня Победы, неизвестный вандал поджег три могилы на местном кладбище, расположенном на проспекте Ленина.