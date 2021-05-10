День Победы — праздник не для вандалов: подожженные могилы на Красносельском кладбище и оскверненные мемориалы в Петербурге и Ленобласти

Изуродованный вандалом ангел на кладбище на юго-западе Петербурга. Фото: скрин видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Изуродованный вандалом ангел на кладбище на юго-западе Петербурга. Фото: скрин видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Красносельском районе города в ночь на 9 мая, в канун празднования Дня Победы, неизвестный вандал поджег три могилы на местном кладбище, расположенном на проспекте Ленина.

Поздним вечером 8 мая злоумышленник совершил поджог венков и деревянных крестов на нескольких могилах, расположенных неподалёку друг от друга. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших, поскольку в вечернее время на кладбище было безлюдно. Однако надгробия существенно пострадали — причем огонь коснулся захоронений 2020 и 2021 годов.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Сейчас полицейские разыскивают родственников людей, чьи могилы оказались осквернены, а также злодея, который устроил пожар.

«Ничего святого» — вероятно, именно этим лозунгом руководствуются вандалы, нападающие на самые важные исторические объекты — памятники и мемориалы.

В середине апреля в Пушкине 17-летний студент колледжа разрисовал памятник «Формула скорби», посвященный евреям, погибшие в городе во время фашистской оккупации. Молодой человек нанес на скульптуру оскорбительную надпись. Хотя парня вскоре задержали, выяснить его мотивы не удалось — возможно, нарушитель не преследовал какой-либо идеологической цели, а действовал попросту из хулиганских соображений.

По аналогичной статье 8 апреля в Ленинградской области в деревне Оржица был задержан безработный 33-летний мужчина, который расколол мемориальную плиту героя-десантника Вадима Чугунова, который погиб в ходе Второй чеченской войны. Чугунов принимал участие во множестве антитеррористических операций, но последним для него стал бой 6-й роты 104-го гвардейского полка ВДВ в Шатойском районе Чечни. Какими мотивами руководствовался человек, осквернивший память десантника, также осталось неизвестным.

Наконец, 29 марта в Петербурге задержали 60-летнего серийного вандала. На протяжении нескольких лет мужчина целенаправленно уродовал скульптуры ангелов, которыми украшали надгробия на кладбище на юго-западе города. Это не только оскорбляло память умерших, но и чувства их родственников, а также наносило существенный удар по кошельку. Так, 56-летней женщине неоднократно приходилось реставрировать фигуру ангела стоимостью 1 млн рублей на могиле ее сына.

Отколотые носы, разбитые лица, облитые краской фигуры — лишь немногие злодеяния, которые мужчина совершал с произведениями искусства.

Всем виновникам вышеописанных инцидентов предстоит ответить по закону, но повлияет ли наказание на их совесть и осознание своих проступков, оскорбивших память, историю? Остается надеяться, что повлияет, — хотя бы отчасти.