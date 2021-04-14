В Пушкине задержали вандала, разрисовавшего памятник антисемитскими записями

В Пушкине задержали вандала, разрисовавшего памятник антисемитскими записями
Мемориал "Формула скорби" создан архитектором Б.Е. Бейдером и скульптором В.А. Сидуром. Объект посвящён памяти нескольких сотен евреев, расстрелянных в Пушкине в период фашистской оккупации. Фото: Музей мировой погребальной скульптуры

Парень мог нанести оскорбительную надпись из аэрозольного баллончика на памятник «Формула скорби».

В Санкт-Петербурге задержали парня, подозреваемого в осквернении памятника «Формула скорби». Им является 17-летний учащийся одного из колледжей.

Как стало известно Gazeta.SPb, оскорбительная надпись появилась на памятнике, расположенном на перекрестке улицы Дворцовой и улицы Московской.

При задержании у студента изъяли мобильный телефон, одежду и проездной билет. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Пока непонятно, каковы были мотивы парня – он мог действовать из расовой, национальной или религиозной ненависти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали вандала, расколовшего мемориальную плиту.

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