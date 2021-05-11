В Приозерском районе под утро спасатели тушили вспыхнувший дом

В Приозерском районе под утро спасатели тушили вспыхнувший дом
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Под утро 11 мая в Приозерском районе Ленобласти произошел пожар. В одном из поселков загорелось нежилое здание.

Сообщение о возгорании поступило в 4:20. Загорелся нежилой дом в поселке Сосново, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Нежилой дом горел на площади 150 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 5:11 мск. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Красносельском шоссе 10 спасателей час тушили баню. Все произошло на Красносельском шоссе, дом 53.

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